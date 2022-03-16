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На встречу с работниками «Прогресса» пришёл глава Арсеньева

, 07:21

На встречу с работниками «Прогресса» пришёл глава Арсеньева
фото: Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина – крупнейшее предприятие города приморских машиностроителей. Что обуславливает повышенное внимание местной власти к предприятию и его коллективу. Кроме того, действующий глава Арсеньевского городского округа Владимир Пивень сам работал на «Прогрессе» – в 2010-2017 годах он трудился заместителем главного энергетика и главным энергетиком авиакомпании. В понедельник текущей недели В.С. Пивень встретился с работниками и активистами профсоюза авиакомпании «Прогресс».

«Вы выполняете сегодня важную государственную задачу по выпуску боевых вертолётов, – отметил Владимир Пивень, обращаясь к работникам родного предприятия. – Наша задача – создать комфортные условия для жизни горожан».

Глава Арсеньева рассказал об итогах работы администрации в 2021 году: ремонте дорог, тротуаров, обновлении общественных территорий города. Так, завершено благоустройство парка «Восток» и началась масштабная реконструкция парка «Аскольд», в городе появились новые скверы, ведётся благоустройство дворов. Завершено строительство очистных сооружений. Сейчас идёт предпусковая подготовка, весной планируется передача объекта в эксплуатацию.

В этом году жители Арсеньева отметят сразу три знаменательных даты: 120-летие основания города; 70-летие преобразования рабочего посёлка Семёновка в город Арсеньев; 150-летие В.К. Арсеньева.

В год тройного юбилея в Арсеньеве намечено реализовать два грандиозных проекта – благоустройство видовой площадки в районе памятника Арсеньеву и Дерсу Узала и реконструкция площади у Дворца культуры «Прогресс». Также продолжится благоустройство парка «Аскольд» и начнутся работы на месте детского городка «Радость», здесь появится скейт-площадка, как и в сквере на углу улиц 9 Мая и Октябрьской.

По инициативе жителей проведут благоустройство территории, прилегающей к духовно-просветительскому центру, проложат ливневую канализацию и облагородят территорию детского сада «Улыбка», приведут в порядок двор школы № 4.

Продолжится асфальтирование городских дорог и дворов – на эти цели запланировано направить 65 миллионов рублей.

Владимир Пивень также рассказал о планах реализации масштабного проекта «Белая гора», рассчитанного на ближайшие несколько лет. Современный горнолыжный курорт планируется создать на принципах государственно-частного партнёрства. Идея проекта заключается в объединении горнолыжной базы и «Салюта», увеличении протяжённости горнолыжных трасс, строительстве подъёмников, гостиниц, автопарковок, объектов досуга. Всё это, подчеркнул глава города, даст возможность развития рекреационного направления Арсеньева. Также он ответил на вопросы сотрудников «Прогресса».

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