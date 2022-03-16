Весна субботников пришла

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16 марта 2022, 06:59

Весна – традиционное время большой приборки. Находка открыла очередной сезон субботников. Специалисты отдела экологии и природопользования администрации городского округа отслеживают состояние общественных территорий и определяют места, нуждающиеся в очистке.

Как поясняют специалисты, обычно в зелёных зонах, на берегах водных объектов скапливается бытовой и строительный мусор, отходы авторемонта. Такие стихийно образованные свалки обнаружены в зелёной зоне на улице Макарова. На призыв о содействии в уборке данной территории откликнулись железнодорожники (ОАО «РЖД»), ими убрано и вывезено на полигон твёрдых бытовых отходов около 30 кубометров мусора, очищено более 100 квадратных метров территории общего пользования.

Администрация Находкинского городского округа в очередной раз обращается с призывом к согражданам бережно относиться к окружающей среде и к облику родного города. Каждый желающий может внести свой вклад в общее дело и принять участие в очистке берегов и зелёных зон от отходов производства и потребления. Информацию о таких акциях и сроках их проведения можно узнать по телефонам: 69-27-51, 69-27-52.

Двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территорий Находкинского городского округа Тимуром Магинским стартует 1 апреля и продлится до конца весны. Как рассказали в управлении благоустройства администрации Находки, за это время подрядные организации продолжат выполнять работу по наведению порядка на общественных территориях и в местах общего пользования. По традиции к ежегодной весенней уборке в городе присоединятся работники муниципальных организаций и бюджетной сферы, а также предприятий всех форм собственности. Призыв к участию в кампании по наведению порядка городские власти направят в более чем 350 предприятий и организаций.

Во время двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке в Находке планируют провести два общегородских субботника, когда все, кто неравнодушен к облику родного города, смогут присоединиться к уборке прибрежных территорий, скверов, прогулочных зон, мест массового отдыха, территорий вокруг многоквартирных домов и в частном секторе.