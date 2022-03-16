Дальневосточники помнят Даманский

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16 марта 2022, 06:52

53 года назад, в марте 1969 года в Приморье произошло вооружённое столкновение на советско-китайской границе. Конфликт вызвал остров Даманский на Уссури.

Из-за соглашения о границе, по которому СССР и КНР граничили по китайскому берегу Уссури, Даманский являлся часть советской территории. Даманский – небольшой остров шириной в 500 метров, а максимальная его длина 1 800 метров. Весной, когда река разливается, остров практически полностью затапливается. На нём нет ничего: здесь не живут люди, нет построек, нет каких-либо объектов, нет залежей полезных ископаемых. На острове даже деревьев немного из-за частых паводков. Но именно этот участок суши стал предметом конфликта.

Попытки пересечения границы китайскими военными в районе Даманского были зафиксированы ещё в декабре 1968 года. Они продолжились и в январе 1969 года. В феврале наступило затишье, но 2 марта в 4 часа утра 300 китайских военных пересекли границу и устроили засаду на острове. Примерно в 10:40 с китайской территории выдвинулось ещё 30 китайцев. Это движение нашими пограничниками было замечено, заставу подняли в ружьё. На Даманский отправили 13 человек во главе с офицерами Стрельниковым и Буйневичем. В 11:20 советские пограничники приблизились к нарушителям и потребовали покинуть территорию СССР. В ответ китайские военные открыли огонь из засады. Погибли все советские пограничники кроме одного - рядового Геннадия Сереброва.

К острову стянули резервы заставы, а также состав соседних погранзастав. Наступление китайцев удалось отбить и заставить их покинуть остров.

Но 14 марта конфликт начался вновь. Днём группа китайских военных предприняла попытку проникнуть на Даманский. Советским пограничникам был отдан приказ занять остров. На Даманский в ночь с 14 на 15 марта было переброшено 45 человек и четыре БТР. На берегу ещё оставалось 80 человек с техникой для поддержки. В 10 утра 15 марта китайские военные начали обстрел Даманского и в это же время пехота перешла в наступление. За два часа было отбито три волны наступления. Советские пограничники потеряли два БТР. Ввиду явного численного перевеса противника, в 15 часов советские пограничники получили приказ отступить и оставить Даманский. Для выдворения нарушителей пришлось использовать артиллерию, по острову, занимаемому китайскими военными, открыли огонь из системы «Град». Удар казался очень успешным и уже через час китайцы оставили Даманский.

В память о героях-пограничниках соседи Приморья – хабаровчане в школах края проводят акцию «Парта героя». Так, в школе села Осиновая Речка появилась «парта героя» имени Владимира Орехова, участника событий на острове Даманский. Уроженец Комсомольска-на-Амуре получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Во время советско-китайского пограничного конфликта, Владимир Викторович получил ранение, но не покинул поле боя. Превозмогая боль, он продолжал поддерживать пулемётным огнём действия своей роты 135-й мотострелковой дивизии Краснознаменного Дальневосточного военного округа.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, это уже четвертая «парта героя» в Хабаровском крае. За короткое время в школе посёлка Корфовский открылась «героическая» парта Ивана Маслова, в школе села Корсакова – имени Алексея Шапошникова. Ещё одна парта в школе села Таёжное носит имя Романа Филипова.