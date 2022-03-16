Приморцам поможет «Экстренный вызов 112»

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16 марта 2022, 06:28

Приложение для мобильных телефонов «Экстренный вызов 112» предназначено для надёжного приёма вызовов о происшествиях и преступлениях террористического характера. Приморский край стал первым регионом в России, где такой инструмент разработан и внедряется в практику.

Как доложил на заседании краевой антитеррористической комиссии глава министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморья Александр Златкин, приложение будет работать на базе системы 112, оно бесплатно устанавливается на смартфон, заносятся фамилия, имя, отчество абонента, проводится подтверждении личности по СМС, после чего продукт готов к работе.

«Видеовызов принимает оператор 112, он слышит и видит, что происходит на месте происшествия, а также автоматически получает информацию о месте положения заявителя в момент звонка. По результатам полученной информации привлекает к реагированию необходимые экстренные службы», – уточнил глава ведомства.

Кроме того, настройки выполнены таким образом, что все вызовы, поступающие через приложение в систему 112, возможны только с территории Приморского края и только при включённой функции определения местоположения. Если человек находится за пределами Приморья, скажем, в Хабаровском крае, то он попадёт в службу 112 Хабаровска.

В случае невозможности определить местоположение через мобильное приложение (допустим, неисправен модуль GPS) дополнительная сверка проходит через оператора связи. Отличие лишь в том, что точность координат через оператора связи составляет от 500 до 3 000 метров, а через приложение лишь около 10 метров.

Александр Златкин подчеркнул, что уже проведено успешное тестирование программы «Экстренный вызов – 112» на объектах образования Владивостока, Артёма, Надеждинского района.

«Также приложение уже используется краевыми пожарными отрядами для передачи видеоинформации в оперативный штаб. Применение мобильного приложения возможно туристами, охотниками, рыбаками для облегчения поисковых работ. Сейчас продолжаются его тестирование и обкатка», – пояснил глава ведомства.

Разработку приложения уже высоко оценили в администрации Владивостока.

«Как бывший сотрудник МЧС хорошо знаю, насколько важно вовремя прийти человеку на помощь, – прокомментировал заместитель главы администрации города Дмитрий Свитайло. – В разработке приложения вижу большую работу, направленную на важные цели, главная из которых – спасение жизни. Уверен, пользоваться приложением необходимо научить как можно большее количество граждан».