Крестный ход «Zа мир» прошёл в Арсеньеве

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16 марта 2022, 07:36

фото «Бизнес-Арс»

В минувшее воскресенье, 13 марта, в День торжества Православия казаки Даубихинского городского казачьего общества Арсеньевского городского округа организовали и провели крестный ход по улицам города с иконой Богородицы «Державная».

Казаки восстанавливают традицию проведения крестных ходов в непростое для нашей страны время. Основная цель – духовное объединение народа в противостоянии западной агрессии и молитвенная поддержка наших воинов в борьбе за демилитаризацию и денацификацию Украины.

Вместе с казаками и прихожанами в крестном ходу принял участие взвод военнослужащих, они пронесли икону Богородицы «Державная» от кафедрального собора Арсеньевской епархии до Рождественского храма.

Как сообщает еженедельник «Бизнес-Арс», в этот же день, по благословлению епископа Арсеньевского и Дальнегорского Гурия прошли «малые» крестные ходы по всем приходам Арсеньевской епархии.