Иммунолог Болибок рассказал, в каком году коронавирус будет ОРВИ

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2022, 23:17

pixabay.com

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок поделился с «Вечерней Москвой», что в России волна «омикрона» уже подходит к концу. Он считает, что коронавирус станет сезонным ОРВИ в 2023 году.

«Это произойдет, скорее, в 2023 году, если не будет новых штаммов. Если будут штаммы с другими свойствами, все может быть сложнее: коронавирус продемонстрировал отличное иммунное ускользание. Новый штамм может выйти из-под контроля иммунитета, который развился при заболевании предыдущим штаммом или вакцинации», — уточнил иммунолог.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что коронавирус может вызвать обострение хронических заболеваний и спровоцировать появление недугов, которые уже не получится вылечить, и они остаются навсегда. Врач отметила, что последние лабораторные исследованиям показывают, что у 15 процентов граждан из 100, перенесших SARS-CoV-2, одно из главных постковидных последствий – развитие сахарного диабета первого и второго типа.