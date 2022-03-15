Владимир Лосев рассказал, как подобрать зубную пасту

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15 марта 2022, 23:06

pixabay.com

Владимир Лосев является специалистом стоматологической клиники «Мегастом» и именно он рассказал «Вечерней Москве», стоят ли зубные пасты своих денег и какую лучше выбирать.



Лосев уверен, что бренд является первым фактором. Именно он влияет на стоимость зубной пасты. Производитель решает, какого класса продукцию, «премиум» или «масс-маркет», ему выпускать.



Второй фактор ценообразования – сырье, которое имеет более высокую степень очистки и позволяет минимизировать побочные эффекты, например, аллергию.



У дорогостоящих паст присутствуют различные свойства. Например, отбеливание зубов с чувствительной эмалью или борьба с кариесом, улучшение местного иммунитета и еще множество других. Специалист поясняет, что дорогие аналоги паст являются швейцарскими или американскими, что и влияет на их стоимость.



Эксперт отметил, что при выборе зубной пасты нельзя основываться только на рекламе, в которой данный товар рекомендуют стоматологи, цене продукта или обещаниях производителя. Лосев уверяет, дороже не значит лучше.



Но не стоит впадать в крайность и чистить зубы всем подряд, потому что различные виды паст не являются уловками маркетологов. Например, в детской пасте абсолютно другое содержание компонентов.



Зубную пасту следует подбирать индивидуально, как и зубную щетку. Лучшей пастой для человека буде та, которую порекомендует пациенту врач.



Для того, чтобы узнать, какая зубная паста подходит именно вам, необходимо посещать кабинет стоматолога-гигиениста не менее двух раз за год, уверяет Лосев. В кабинете у врача вам также проведут профессиональную чистку зубов, в ходе которой вас избавят от налета и зубного камня. А также проведут осмотр полости рта и дадут рекомендации.



Также специалист напомнил, что для здоровья зубов мало пасты с щеткой, необходимо использовать и зубную нить, ершики, ирригаторы и полоскание полости рта.



Лосев сделал вывод, что у известных брендов как раз присутствует весь набор средств для ухода за полостью рта. Поэтому следует использовать продукцию только одного бренда, это приведет к минимальным возможным побочным эффектам.