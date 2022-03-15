Когда лучше всего покупать летнюю резину рассказал Петр Баканов

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15 марта 2022, 22:46

pixabay.com

Автоэксперт Петр Баканов рассказал «Вечерней Москве» о том, когда лучше приобретать летнюю резину.



Эксперт уверяет, что самое удачное время для покупки летних шин – зима. Это обусловлено сезонным подорожанием, а вот в январе и феврале цены вполне приемлемые. Правда в таком случае может попасться либо резина из прошлогоднего запаса, либо совсем новая.



А вот временем, когда стоит задуматься о смене резины, Баканов назвал середину апреля, когда плюсовая температура четко установится.

Как понять, что резину пора менять? Сигналом может служить ухудшение характеристик. Например, остаточный рисунок протектора меньше 1,6 миллиметров, по виду шины вы поймете, когда наступит этот момент, уверяет эксперт. Также признаком изношенности является плохое торможение и проходимость на поворотах в дождливую погоду.