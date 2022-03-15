Юрист Левушкина объяснила, что делать при отказе в выдаче средств

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15 марта 2022, 22:40

pixabay.com

Юрист Левушкина напомнила, какие обязательства есть у банка перед вкладчиками и объяснила, как действовать при отказе в выдаче средств. Об этом сообщает «АБН».

В разговоре с АиФ юрист Наталья Левушкина рассказала россиянам, что Гражданский кодекс РФ (п.2 ст.837) закрепляет обязанность банка выдать деньги по первому требования вкладчика. Это касается любых договоров и позволяет снять с вклада полную его сумму, а также определённую часть с процентами.

«Последствия нарушения банком обязанности по возврату вклада вследствие невыдачи денежных средств со счета состоят в обязанности уплаты банком процентов по ставке рефинансирования», — отметила юрист.

Если банк задерживает выдачу средств, то нужно разобраться в разделе условий выдачи вклада в заключенном с ним договоре.

Исключением в обязательстве по выдаче средств являются депозиты, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают подобное право.

Претензии к банку оформляются в письменном виде. По закону их рассматривают в досудебном порядке в течение десяти дней после поступления жалобы.