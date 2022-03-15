Народная милиция ДНР сообщила о полной денацификации 53-й бригады ВС Украины

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15 марта 2022, 22:50 Источник: РИА Новости

Народная милиция Донецкой народной республики во вторник, 15 марта, сообщила о "полной денацификации" 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Мариупольском направлении.

В сообщении НМ ДНР в Telegram-канале говорится, что по данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о расформировании 53-й бригады украинских войск в связи с масштабными потерями.

Разведка ДНР также сообщила, что из-за разгрома ВСУ в районе Мариуполя, руководство украинскими силами на Донбассе утратило доверие Киева, и из-за этого президент Украины Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки.

В Народной милиции ДНР сообщают, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, а ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам.

По последним данным Минобороны РФ, российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь. В самом Мариуполе шли бои. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

По предварительной информации Представительства ДНР в СЦКК, в результате применения сегодня тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Макеевке пострадали четыре человека, один из них ребенок. ВСУ также сегодня вечером обстреляли "Точкой-У" Донецк. Пострадал мкрн "Солнечный", повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов.