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Глава ведомства Котяков заявляет, что Минтруд РФ поддержит занятость населения

, 22:20

Глава ведомства Котяков заявляет, что Минтруд РФ поддержит занятость населения
pixabay.com

В России поддержат работающих и компании до конца недели. Об этом сообщает «АБН».

Минтруд РФ примет меры, нацеленные на сохранение занятости граждан. Кроме того, нововведения послужат поддержке компаний, которые в вынуждены перестраивать свою работу, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд выявил, что сейчас многие российские компании временно приостанавливают деятельность, чтобы изменить производственные и логистические процессы. Первый пакет мер будет принят до конца текущей недели.

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