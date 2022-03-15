Глава ведомства Котяков заявляет, что Минтруд РФ поддержит занятость населения

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2022, 22:20

pixabay.com

В России поддержат работающих и компании до конца недели. Об этом сообщает «АБН».



Минтруд РФ примет меры, нацеленные на сохранение занятости граждан. Кроме того, нововведения послужат поддержке компаний, которые в вынуждены перестраивать свою работу, сообщил глава ведомства Антон Котяков.



Минтруд выявил, что сейчас многие российские компании временно приостанавливают деятельность, чтобы изменить производственные и логистические процессы. Первый пакет мер будет принят до конца текущей недели.