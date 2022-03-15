Глава ведомства Котяков заявляет, что Минтруд РФ поддержит занятость населения

В России поддержат работающих и компании до конца недели. Об этом сообщает «АБН».
Минтруд РФ примет меры, нацеленные на сохранение занятости граждан. Кроме того, нововведения послужат поддержке компаний, которые в вынуждены перестраивать свою работу, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Минтруд выявил, что сейчас многие российские компании временно приостанавливают деятельность, чтобы изменить производственные и логистические процессы. Первый пакет мер будет принят до конца текущей недели.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Президент России получил письмо от муниципальных депутатов Москвы в знак поддержки спецоперации по защите ДНР и ЛНР
Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ЕС не предоставил ответа о членстве Украины в содружестве
- #ЗАУГЛОМ Дмитрий Давыдов об уменьшении смертности при ДТП
- 15.03 23:06 Владимир Лосев рассказал, как подобрать зубную пасту
- 15.03 22:59 Центр самбо в Лужниках откроют в середине 2022 года
- 15.03 22:50 Народная милиция ДНР сообщила о полной денацификации 53-й бригады ВС Украины
- 15.03 22:46 Когда лучше всего покупать летнюю резину рассказал Петр Баканов