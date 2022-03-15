Аналитик Быков рассказал об изменениях спроса на недвижимость

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2022, 22:13

pixabay.com

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков считает, что недвижимость на рынке продаж скоро может подешеветь. Об этом сообщает «АБН».



После завершения всплеска спроса со стороны граждан, стремящихся правильно вложить деньги, по мнению эксперта, жителей России ждёт резкий спад спроса. К лету спрос может упасть и на 50%, и на 70%. Быков думает, что спад затронет все типы жилой недвижимости.



Сейчас ЦБ пользуется программами для стимулирования спроса и новые субсидии. Правда, по мнению эксперта - партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, скоро рынок столкнётся с дефицитом спроса. Снижение цен в этом случае неизбежно. По словам Гусятникова, решать жилищный вопрос в данный момент - плохая идея.