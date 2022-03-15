Аналитик Быков рассказал об изменениях спроса на недвижимость

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков считает, что недвижимость на рынке продаж скоро может подешеветь. Об этом сообщает «АБН».
После завершения всплеска спроса со стороны граждан, стремящихся правильно вложить деньги, по мнению эксперта, жителей России ждёт резкий спад спроса. К лету спрос может упасть и на 50%, и на 70%. Быков думает, что спад затронет все типы жилой недвижимости.
Сейчас ЦБ пользуется программами для стимулирования спроса и новые субсидии. Правда, по мнению эксперта - партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, скоро рынок столкнётся с дефицитом спроса. Снижение цен в этом случае неизбежно. По словам Гусятникова, решать жилищный вопрос в данный момент - плохая идея.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Президент России получил письмо от муниципальных депутатов Москвы в знак поддержки спецоперации по защите ДНР и ЛНР
Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ЕС не предоставил ответа о членстве Украины в содружестве
- #ЗАУГЛОМ Дмитрий Давыдов об уменьшении смертности при ДТП
- 15.03 23:06 Владимир Лосев рассказал, как подобрать зубную пасту
- 15.03 22:59 Центр самбо в Лужниках откроют в середине 2022 года
- 15.03 22:50 Народная милиция ДНР сообщила о полной денацификации 53-й бригады ВС Украины
- 15.03 22:46 Когда лучше всего покупать летнюю резину рассказал Петр Баканов