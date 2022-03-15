Программист Ульященков рассказал об опасности VPN

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2022, 22:03

pixabay.com

Для обхода запретов Instagram многие в России скачивают VPN-приложения, чтобы использовать популярную соцсеть, но эффективно ли это? Сергей Ульященков, основатель Human Interface, эксперт в сфере цифровых технологий рассказал «Вечерней Москве» как работает VPN и чем он угрожает пользователям.



Специалист считает, что подводных камней много. Между смартфоном и сервером устанавливается зашифрованное соединение. VPN используется не только для обхода блокировок, но и в корпорациях. У юзеров идет зашифрованный трафик, и никто из вне не может узнать, что они передают. Похожим способом можно обойти блокировки: между двумя точками создаётся зашифрованный трафик. Сервер может находиться в США, в ЕС или где-то ещё, поэтому сайт, куда выходят пользователи, будет «думать», что мы находимся в другой стране.



Эксперт отметил, что при VPN-соединении снаружи трафик зашифрован, и никто не знает, что делает пользователь. Вот только компания, которая даёт это соединение, в курсе всего, что делает юзер, поэтому свободный доступ к его внутренним данным возможен, так как он устанавливает программу на свое устройство. Там может быть и вирус. "Есть риск, что доступ будет не только к тем данным, которые есть при использовании запрещенных приложений, но и к другой информации на смартфоне", - предупреждает специалист.



Найти приложение, работать с которым будет безопасно, чрезвычайно трудно, так как чтобы это сделать, нужно видеть настоящие отзывы пользователей и проверять историю работы разработчиков.