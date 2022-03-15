Челябинский предприниматель Аско Алои: «Главное – быть человечными»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

15 марта 2022, 21:37 Алексей Антонов Источник: Полит 74

Фото с сайта Общественной палаты Челябинской области op74.ru

По мнению южноуральца, бывшие республики СССР стали заложниками агрессии Запада.

Предприниматель из Челябинска Аско Алои поделился с изданием "Полит 74" своим видением сложившейся на Украине ситуации. Бизнесмен считает, что все попытки решить проблемы дипломатическим путем были исчерпаны. Бывшие союзные республики стали заложниками агрессии со стороны западных стран.

Аско Алои добавил, что теперь США во всю используют свои социальные сети для пропаганды. Стала ясна истинная цель этих соцсетей. "Роскомнадзор фильтрует социальные сети от фейков", – добавил предприниматель.

Также бизнесмен поделился своим мнением насчет санкций. Так как в экономике все взаимосвязано, западные страны сами ощутят проблемы с поставками товаров. Россия же сможет устоять. "Главное – быть человечными и помогать друг другу", – подытожил Аско Алои.