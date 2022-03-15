18 марта планируются концерты в поддержку российской спецоперации

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15 марта 2022, 21:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: YouTube

Через три дня в годовщину присоединения Крыма к РФ планируются многочисленные концерты в поддержку российской спецоперации. Окончательно план мероприятий ещё не утверждён, но наиболее вероятным считается вариант с присутствием всех лидеров парламентских партий.

Участники мероприятий планируют отпраздновать не только восьмилетие крымского референдума, но и поддержать военную спецоперацию РФ на территории Украины. Заявлено, что запланированные акции должны иметь не районный масштаб, а как минимум, региональный. Например, в Москве 18 марта уже анонсирован большой митинг-концерт, анонсировал лидер столичных единороссов Пётр Толстой. Он сообщил, что мероприятия пройдут в районе Поклонной горы. В нём также может принять участие и российский глава государства.



В Брянске мероприятия пройдут на центральной городской площади. На них могут собраться до 1.5 тысяч человек. Председатель комитета Брянской облдумы по молодёжной политике Александр Постоялко, заявил, что люди должны показать всем, кто сейчас участвует в спецоперации, свою веру. Организаторами концертов являются члены военно-патриотического общества «Отечество». В Ульяновске региональное отделение «Боевого братства» уже подало заявление на организацию митинга-концерта на 4 тысячи участников. Он пройдёт под лозунгом – «Своих не бросаем». В муниципалитетах Свердловской области планируется флэшмоб Z. Вице-губернатор Санкт-Петербурга сообщил об аналогичных концертах на территории города. Партия «Единая Россия» планирует провести концерты, митинги и автопробеги в Самарской, Томской, Ростовской, Ульяновской, Пензенской и Новосибирской областях, а также в Чувашии, Калмыкии Удмуртии и других регионах РФ.