Забор дома евродепутата Татьяны Жданок обклеили «украинскими» плакатами

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16 марта 2022, 09:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: обклеенный забор Татьяны Жданок

В начале марта месяца депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, которая осуждает действия России на Украине.

Согласно протоколу голосования, всего участвовало 676 депутатов ЕС.



637 депутатов проголосовали «за» осуждение, 26 евродепутатов воздержались, а 13 - против. Один из депутатов ЕП, которые не поддержали резолюцию, была Татьяна Жданок - евродепутат от Латвии.



Совершенно очевидно, что в Латвии Татьяна Аркадьевна подверглась критике, а экс-премьер Марис Кучинскис предложил лишить евродепутата латвийского гражданства.



Более того, «противники» Татьяны Жданок решили обклеить украинскими плакатами забор дома, где проживает евродепутат.



Хозяева дома быстро убрали все эти плакаты и надписи.