Александр Васильев вернулся из Парижа и вышел на связь с Фрунзенской набережной Москвы

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15 марта 2022, 20:25 Источник: Тeleprogramma.pro

Александр Васильев. Фото: Архив Александра Васильева

Историк моды, телеведущий Александр Васильев после возвращения из Франции вышел на связь. Васильев побывал в Париже и рассказал, что пока больше не планирует уезжать куда-либо из России.

Проходя по Фрунзенской набережной Москвы, он рассказал о своих ближайших планах. Историк моды полагает, что скоро начнутся съемки новых программ популярного проекта Первого канала «Модный приговор».

Васильев рассказал своим поклонникам: «В эти весенние дни я преподаю в Москве, в МГУ. В отделении Теории моды я провожу цикл лекций. Сегодня моя лекция о барокко. Затем я поеду в любимый мой Зеленоградск, в Калининградскую область, очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы, где у меня проект «Музей курортной моды и Тильзитского мира». Затем начнутся новые съемки, я надеюсь, «Модного приговора». Всем привет из Москвы».