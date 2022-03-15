Собянин повысил уровень авансовых платежей по госконтрактам в строительстве до 70%

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15 марта 2022, 16:59

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил до 70% максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства.



«Правительство Москвы приняло решение о повышении с 50% до 70% максимального размера авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства (но не более суммы принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета города Москвы в текущем финансовом году). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Сергей Собянин отметил, что принятое решение будет способствовать повышению финансовой устойчивости подрядчиков и, соответственно, стабильной реализации программ развития транспортной и социальной инфраструктуры Москвы в условиях растущего санкционного давления.



Сообщается, что решение о повышении размера авансовых платежей по городским контрактам в сфере строительства было принято на основе обращений представителей бизнес-сообщества и является частью пакета первоочередных мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.



