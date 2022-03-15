Латышские СМИ: депутатам увеличат компенсации за транспорт, а простым латвийцам предлагают быть солидарными с Украиной

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15 марта 2022, 16:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии рост цен на топливо – круто возрос! Совсем немного и дело дойдет до «трех» евро за литр. Но это для простого народа. Депутаты Сейма считают, что они «вне закона» и им полностью следует оплачивать транспортные расходы. А латвийцам предлагают «затянуть» пояса и помогать украинским беженцам, да и Украине в целом. Распорядились так «слуги народа».

На «арену» вышел министр финансов Латвии Янис Рейрс и заявил, что он не поддерживает идею затормозить рост цен на топливо путем снижения налогов. Почему? Г-н Рейрс «прикрылся» ситуацией на Украине, видимо, очень «выгодно», заявив, что на Украине цена – жизни людей, но «стоит денег в Латвии и причинит много неудобств жителям Латвии и Европы», а потому повышение цен на топливо – необходимые неудобства.

Вона как! События на Украине – определенные неудобства по мнению министра финансов, а «платить по счетам» будут латвийцы! Потому, как депутаты Сейма решили, что они не должны платить – «избранные»! А главное – трудяги на благо латвийского народа!

При этом стоит отметить, что часть депутатов по-прежнему используют компенсации за пользование транспортом. И в следующем году порог таких компенсаций вырастет. Уже сейчас депутат Сейма может получить около 1000 евро компенсации на транспортные расходы, если его задекларированное место жительства находится более чем в 100 км от Риги.

Чем дальше депутат живет от столицы – тем выше компенсация. В этом году максимальная сумма компенсации составляет 1 143 евро и доступна евродепутатам, проживающим на расстоянии более 280 километров от Риги. В следующем году максимальная сумма компенсации для депутатов Сейма составит 1 277 евро в месяц.

Пока только ясно, что никто из депутатов Сейма не задекларирован более, чем 100 км от Риги.