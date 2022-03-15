Карпин: Дзюба отказался тренироваться в российской сборной из-за ситуации на Украине

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15 марта 2022, 16:09

Артем Дзюба, фото: vk.com/dzyuba.artem22

Футболист команды "Зенит", успешно выступавший за сборную России на Евро-2020 Артем Дзюба попросил пока не вызывать его на сборы российской команды. Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл, что в воскресенье, 13 марта, он созванивался с Дзюбой.

По словам Карпина, Дзюба отказался от сборов из-за непростой ситуации на Украине, где у него проживает много родственников.

"...Он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать", — цитирует наставника сборной России "РИА Новости Спорт".

Карпин отметил, что остается на связи с Дзюбой и будет следить за его выступлениями за питерский "Зенит". Напомним, на Евро-2020 Артем Дзюба забил один из двух голов команды на турнире.