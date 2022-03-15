Южноуральский общественник Сергей Авзалов призвал россиян сплотиться

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15 марта 2022, 13:06 Алексей Антонов Источник: Южноуральская панорама

Фото с сайта up74.ru

Эксперт отмечает, что люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

Председатель Общественной палаты Кизильского района Сергей Авзалов считает, что спецоперация на Украине была необходима для защиты жителей ДНР и ЛНР. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом «Южноуральской панорамы». Защитить соотечественников, вне зависимости от их нахождения и проживания, – долг России. Сергей Авзалов напомнил, что призывы нашей страны о выполнении Минских соглашений были проигнорированы.

Общественник также затронул тему санкций. «Мы не раз выстаивали в трудные времена и всегда побеждали. Так будет и в этот раз. Сейчас россиянам как никогда нужно объединиться вокруг главы государства и стать частью его большой и сплоченной команды, забыв о своих политических предпочтениях и распрях. Это необходимо для сохранения сильной и независимой России», – убежден Сергей Авзалов.

Он видит на примере Кизильского района, что люди не падают духом, а сплачиваются, с пониманием относятся к сложившейся ситуации.