Аргументы Недели Общество 13+

Крымчане в соцсетях обсуждают «загадочные кольца» в небе над Симферополем

, 12:01 Источник: Аргументы Недели - Крым

Крымчане в соцсетях обсуждают «загадочные кольца» в небе над Симферополем

Самая распространенная версия среди горожан, судя по социальным сетям, - распыление загадочного вещества для борьбы с коронавирусом.

14.03.22 несколько белых колец висели почти три часа в районе аэропорта. И это не первый случай появления странных геометрических объектов в воздухе. И об аналогичном явлении уже год сообщают жители других городов России – то есть оно никак не связано с 24.02.22.

Официального объяснения властей по этому поводу нет, что рождает догадки.

Кольца в небе явно похожи на реверсивный след от самолета, который зачем-то летал кругами, притом – судя по их малому размеру – с большой перегрузкой. Самой распространенной версией появления этих загадочных явлений является распыление составов, противодействующих распространению коронавируса. Выявлена якобы даже зависимость – кругов появляется больше вслед за ростом количества выявленных заболевших за сутки.  

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram