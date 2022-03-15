Берегите себя от информационных атак интернета и социальной сети

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2022, 10:03 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

1. О заявлениях МВФ. Время покажет, но пока это лишь часть информационной атаки.​

2. О заявлении США, связанного с разрушением российской экономики. Трудно судить об экономике и что с ней стало, если мы сами не знаем о том, что в ней такого не нефтяного и не газового отстроено, чтобы её разрушить. Россия была страной-покупателем. Теперь нам временно запретили ходить в мировой магазин. Да и то, есть надежды, что с чёрного входа через некоторое время мы опять станем покупателями. Почему? Потому, что Запад желает чтобы мы были вечными покупателями и не развивались.​ У нас открылся путь на создание доморощенного, которое и так было, но в меньших масштабах!​

3. О заявлениях Украины.​ Любое заявление делается на основании настоящей ситуации и рисования будущего. Но ситуация, порой, непредсказуемо и основательно меняется, что былые зарисовки будущего теряют смысл.​ Уже была практика заявлений. Пока они имели всегда скрытые мотивы, явно отличающиеся от того, что заявлялось.​

4. Общество всегда желает обманываться надеждами. Такова инстинктивная защитно-психологическая сущность человека.​

5. Берегите себя от информационных атак социальной сети! Они делают своё дело. Вы тоже занимайтесь своими делами, выходя из этой сферы влияния.​

6. Согласно моим экспресс-опросам большинство россиян понимают, что это конфликт России и США, который допустила и развила в себе Украина.