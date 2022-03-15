Берегите себя от информационных атак интернета и социальной сети

1. О заявлениях МВФ. Время покажет, но пока это лишь часть информационной атаки.
2. О заявлении США, связанного с разрушением российской экономики. Трудно судить об экономике и что с ней стало, если мы сами не знаем о том, что в ней такого не нефтяного и не газового отстроено, чтобы её разрушить. Россия была страной-покупателем. Теперь нам временно запретили ходить в мировой магазин. Да и то, есть надежды, что с чёрного входа через некоторое время мы опять станем покупателями. Почему? Потому, что Запад желает чтобы мы были вечными покупателями и не развивались. У нас открылся путь на создание доморощенного, которое и так было, но в меньших масштабах!
3. О заявлениях Украины. Любое заявление делается на основании настоящей ситуации и рисования будущего. Но ситуация, порой, непредсказуемо и основательно меняется, что былые зарисовки будущего теряют смысл. Уже была практика заявлений. Пока они имели всегда скрытые мотивы, явно отличающиеся от того, что заявлялось.
4. Общество всегда желает обманываться надеждами. Такова инстинктивная защитно-психологическая сущность человека.
5. Берегите себя от информационных атак социальной сети! Они делают своё дело. Вы тоже занимайтесь своими делами, выходя из этой сферы влияния.
6. Согласно моим экспресс-опросам большинство россиян понимают, что это конфликт России и США, который допустила и развила в себе Украина.