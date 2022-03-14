Причины высокого ценника на сахар раскрыл Евгений Иванов

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14 марта 2022, 22:57

pixabay.com

Ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов поделился с "АБН" своим мнением касаемо цен на сахар.



Эксперт отмечает, что сахар в России есть. И его наличие зависит от спроса. Иванов объясняет, что из-за того, что покупатели начали активнее скупать товар, приходится менять график поставок, на что требуется время. Определенные сложности составляет и то, что своевременно не ввели ограничение на количество товара в одни руки. Все это привело к увеличению цен.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка в России произвели 5,7 миллиона тонн сахара за сезон 2021-2022 года, при этом потребление составляет 5,6 миллиона тонн.