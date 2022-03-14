Галкин рассказал, на чем держится его брак с Пугачевой: «любить и не врать друг другу»

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14 марта 2022, 20:41 Источник: Тeleprogramma.pro

Максим Галкин, фото: vk.com/maxgalkinru

Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы в браке, живут в полной гармонии. Когда они поженились, Галкин о детях не мечтал. А мудрая Алла понимала, что со временем ее муж захочет иметь детей. Шоумен раскрыл, что именно жена настояла на том, чтобы у них появились общие дети.

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины сейчас уже школьники. Максим любит рассказывать, как растут сын и дочь.

В одном из своих интервью Максим Галкин поделился, на чем держится его счастливый брак с Примадонной. Правила такие:

«Надо любить и не врать друг другу. Еще неплохо бы быть единомышленниками в семье. Это тоже хорошо. Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть». «Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть», — говорил Максим Галкин в интервью для YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым.

Поклонники певицы узнали, что она с мужем и детьми уехала из России. Через несколько дней после отъезда Алла Борисовна вышла на связь и объяснила, что у детей сейчас каникулы, отпуск у них был запланирован, в Россию они скоро вернутся.