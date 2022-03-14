Депутат Гоcдумы Горелкин: YouTube могут заблокировать в ближайшее время

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14 марта 2022, 17:51 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/tube.youtubе

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин полагает, что блокировка видеохостинга YouTube не заставит себя ждать, если платформа не выполнит законные требования Роскомнадзора (РКН), произойдёт в ближайшее время.

Как отметил парламентарий, все юридические основания для ограничения доступа к YouTube у РКН есть.

По данным Горелкина, список нарушений очень "внушительный", основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ.

"Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

"Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне", - предупредил депутат Госдумы.

Антон Горелкин подчеркнул, что предотвратить санкции против хостинга может сегодня только сам YouTube.

Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда. Сообщении опублковано на странице vk.com/tube.youtube.

"Ведомство считает, что такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в нем. Также РКН отметил, что недопустимо какое-либо ограничение в отношении указанных каналов. "РКН потребовал от Google в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов", - говорится в Telegram-аккаунте ведомства.