Члены сборной России по самбо призвали президента Путина довести до логического завершения спецоперацию на Украине

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14 марта 2022, 17:51

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Члены сборной РФ по самбо призвали президента Владимира Путина довести до логического завершения специальную операцию на территории Украины. Письмо от спортсменов на имя главы государства опубликовано на сайте Всероссийской федерации самбо.

«В сложное время раздора и гонений на все русское, когда белое называют черным, а черное — белым, когда российский народ пытаются задавить санкциями и расколоть фашистской пропагандой, мы хотим, чтобы Вы знали, — самбисты России с Вами. Сборная команда России по самбо, спортсмены и тренеры, спортивные функционеры и врачи выражают полную поддержку выбранному Вами курсу», — говорится в письме.

Подписавшие обращение борцы Артем Осипенко, Никита Клецков, Сергей Рябов, Сергей Кирюхин, Вячеслав Михайлин призвали президента Путина довести операцию по защите ДНР и ЛНР «до логического завершения и как можно скорее установить мир на всей славянской земле».