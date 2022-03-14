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Никас Сафронов о сыне Луке, приковавшем себя к двери «Макдоналдса»: «Это его еда, он туда часто ходит»

, 17:24 Источник: Тeleprogramma.pro

Никас Сафронов о сыне Луке, приковавшем себя к двери «Макдоналдса»: «Это его еда, он туда часто ходит»
фото: pixabay.com

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин приковал себя к двери «Макдоналдса» и был задержан и оштрафован за мелкое хулиганство. Оказывается, сын Сафронова - любитель еды из этого ресторана быстрого питания.

Художник расстроился, что сын был задержан за акцию у «Макдоналдса» в центре Москвы. Никас Сафронов выразил надежду, что как-то вникнут во внутреннюю ситуацию Луки. Отец музыканта пояснил: «Это его еда, он туда часто ходит, любит McDonald’s. ... Он считает, что огромное количество людей питается в McDonald’s, их еда является неким важным продуктом для студентов. Я думаю, что это дело личное, и он решил сделать такую акцию, чтобы люди узнали позицию», — объяснил художник в интервью Пятому каналу.

Завтравкин уже дома, от своих взглядов не отказывается. Молодой человек полагает, что уход «Макдоналдса» из России — настоящее предательство владельцев сети.

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Общество

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