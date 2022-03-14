В Хабаровском крае придумали, как оживить

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

14 марта 2022, 14:00

Дальневосточные города - особенно те, которые небольшие, каких большинство в макрорегионе и, в частности, в Хабаровском крае, западнее Урала россиянам почти неизвестны. Но некоторые получили известность благодаря рассказам в соцсетях - как от местных жителей, так и от случайных туристов. Амурск, например, прозвали городом-«призраком».

С одной стороны - это город для спокойной, тихой жизни, со своими прелестями, с Дворцом культуры, спортивными секциями, ботаническим садом с экзотическими растениями, производством… Но с другой стороны город наполняют «заброшки». Некоторые дома полностью пустуют, в том числе и ранее подведомственные градообразующему целллозно-картонному комбинату.

Однако проблему брошенных квартир и целых домов в Амурске можно решить. В этом уверен сопредседатель общественной организации по защите прав потребителей Хабаровского края «Резонанс» Максим Аликин.

- В Амурске в глаза бросаются пятиэтажки на проспекте Строителей с пустыми окнами. Проблеме уже не один десяток лет, но она никак не решается. Затянуть «брошенки» баннерной тканью – не выход, – уверен он.

Чиновники уверяют: камнем преткновения является то, что у квартир все же имеются собственники, а распоряжаться чужим имуществом власти не вправе. В Амурске есть как пустующие квартиры в многоквартирных домах, так и целые ведомственные дома. При этом собственники не несут никаких расходов по содержанию таких домов и квартир, накапливая многомиллионные долги по коммуналке.

- Механизм есть, и он опробован. Это долгий путь, но чем раньше мы его начнем, тем раньше закончим. Муниципалитет обращается в суд, квартиры признаются бесхозными и затем передаются на баланс города. А дальше уже необходимо решать, как и за чей счет возможно привести их в соответствие со всеми нормами. Как вариант, возможно государственно-частное партнерство с бизнесом, - отметил Максим Аликин.

По мнению специалистов, брошенные квартиры и дома можно «оживить» - передать в оперативное управление крупным компаниям, работающим на территории Амурского района, которым сегодня приходится арендовать жилье для своих работников по завышенным ценам. При этом часть квартир можно отдать для обеспечения приезжих специалистов: врачей, учителей, для которых квартирный вопрос – один из основных при выборе места работы.