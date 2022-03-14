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Южноуральский общественник Александр Злаказов поддерживает решение о проведении спецоперации на Украине

, 13:08 Источник: МК-Челябинск

Южноуральский общественник Александр Злаказов поддерживает решение о проведении спецоперации на Украине
Фотография Л. Ковалевой (Южноуральская панорама)

Александр Злаказов из Сосновского района считает, что необходимо продолжить выполнение задач, поставленных президентом.

О поддержке спецоперации России на Донбассе заявил председатель Общественной палаты Сосновского района Александр Злаказов.

В беседе с корреспондентом «МК-Челябинск» он отметил, что решение о проведении спецоперации было непростым. Общественник подчеркнул, что выполнение задач, поставленных президентом России, нужно продолжать.

«Все, что касается внешней политики, нужно поддерживать ту линию, которую проводит наше государство», – прокомментировал председатель районной Общественной палаты Александр Злаказов.

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