В Челябинске откроют новые пляжи для летнего отдыха

Подготовка к купальному сезону уже началась.
Готовь сани летом, а городские пляжи - пока город завален сугробами. На сегодняшнем аппаратном совещании в городской администрации вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что подготовка к купальному сезону уже началась.
В планах – открытие трех новых пляжей для челябинцев. Всего отдохнуть в жаркий денек можно будет в девяти оборудованных для этого местах. Первых гостей все они примут уже 15 мая.
Здесь установят кабинки для переодевания, оборудуют зоны для лежаков, а за безопасностью отдыхающих будут следить спасатели.