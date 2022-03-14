В Челябинске откроют новые пляжи для летнего отдыха

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14 марта 2022, 12:51 Анна Семенова

Челябинцы смогут провести жаркий день на нескольких пляжах. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Подготовка к купальному сезону уже началась.

Готовь сани летом, а городские пляжи - пока город завален сугробами. На сегодняшнем аппаратном совещании в городской администрации вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что подготовка к купальному сезону уже началась.

В планах – открытие трех новых пляжей для челябинцев. Всего отдохнуть в жаркий денек можно будет в девяти оборудованных для этого местах. Первых гостей все они примут уже 15 мая.

Здесь установят кабинки для переодевания, оборудуют зоны для лежаков, а за безопасностью отдыхающих будут следить спасатели.