Профсоюзы: иностранные компании, приостановившие работу в России, соблюдают Трудовой кодекс

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14 марта 2022, 12:38

Офисная работа, pixabay.com

Зарубежные компании, которые приостановили свою работу в России, на данный момент соблюдают требования Трудового кодекса по правам сотрудников. Об этом сообщают крупнейшие отечественные профсоюзные объединения - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерация труда России (КТР).

"Вала нарушений нет. Ситуация напряженная, в первую очередь, в психологическом смысле. Жалобы по нарушению трудовых прав к нам не поступали", - пояснил "Интерфаксу" заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Аналогичное заявление сделал президент КТР, член Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко.

"Массового "сброса" персонала мы сегодня не фиксируем. Чаще всего людей отправляют в простой по вине работодателя, на две трети дохода. Массовых обращений мы сегодня не фиксируем", - сообщил он.

Ранее стало известно, что ряд иностранных компаний приостанавливают, либо прекращают свою работу в России из-за проведения нашей страной спецоперации в Украине.