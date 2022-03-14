Российские энергетические компании попросили Мишустина о мерах поддержки

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2022, 11:03

Премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Ввести ряд мер для поддержки энергоемкой промышленности, малых и средних компаний и сферы жилищно-коммунального хозяйства просит «Сообщество потребителей энергии». Организация направила предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Основная просьба - сдержать цены на электроэнергию с учетом платежа за энергомощность в пределах 5-8 процентов. Этим цифрам, по официальным данным, равен прогноз по инфляции в 2022 году.

Помимо этого, энергобизнес хочет отказаться от отборов по программе поддержки возобновляемой энергетики. В ближайшее время альтернативной генерации предлагают перейти на общие рыночные условия.

Еще ода инициатива организации - перенести заводы энергоутилизации в сектор ЖКХ с налоговыми и бюджетными мерами поддержки.

Сообщество также предлагает отмену индексации цен на газ в нынешнем году и мораторий на применение повышающих сезонных коэффициентов к плате за потребленный газ.

Как отметили в Министерстве энергетики, письмо от «сообщества потребителей энергии» к ним еще не поступило.