Бизнес и депутаты Госдумы попросили расширить действие семейной ипотеки в России

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14 марта 2022, 10:33

Строительство дома, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Расширить действие семейной ипотеки предложили правительству Российской Федерации. Инициатива поступила от фракции ЛДПР и более 300 представителей бизнес-сообществ из 85 регионов страны.

Письмо с просьбой направлено в адрес премьер-министра РФ Владимира Мишустина. В числе предложений - снижение процентной ставки НДФЛ для строительных компаний, создание цифровой платформы для мониторинга спроса и предложения на стройматериалы, введение моратория на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств, пишут «Известия».

"Кроме того, мы предлагаем продлить действие пониженных ставок страховых взносов для субъектов МСП на 2022 год. А также распространить их на крупных производителей", - пояснил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Помимо этого, депутаты предлагают расширить действие семейной ипотеки и на семьи, в которых есть дети, рожденные после 2015 года.

В 2018 году решением правительства РФ было запущена программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых. Она действует до конца 2023 года.