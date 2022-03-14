Минтруд России: обратиться на горячую линию ведомства теперь можно в любое время

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14 марта 2022, 09:53

Антон Котяков, mosoblduma.ru / globallookpress.com

На усиленный, круглосуточный режим работы перешли горячие линии Роструда. Об этом сообщили в министерстве труда России.

Позвонить по номеру 8-800-707-88-41 россиянам можно семь дней в неделю, добавили в ведомстве.

"Если вы сотрудник и вам нужна консультация по вопросам трудового права, набирайте сразу добавочный 1. Региональные горячие линии теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени", - пояснили там.

Система консультирования граждан — двухуровневая, отметил министр труда и соцполитики Антон Котяков. Первый уровень - это комментарии, разъяснения, ответы на базовые вопросы, которые можно получить на федеральной горячей линии. Второй уровень - это региональные инспекции.