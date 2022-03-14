Русский народный McDonald's и Байден без водки: к чему приводят санкционные войны

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2022, 11:20 Николай ХОХЛОВ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



На фоне ужасной трагедии, происходящей на Украине, неунывающий и уверенный в себе президент США Джо Байден объявил о запрете импорта в свою страну из России нефти, газа, алмазов, морепродуктов и… водки. Предприятия по производству балалаек и матрёшек, судя по всему, пока ограничениям не подверглись, но всё ещё может быть.



Санкционный тренд прошлой недели в отношении России поддержала масса грандов из разных сфер бизнеса со всего мира. Приостановить работу с РФ решили McDonald's, Starbucks, Nintendo, PlayStation, Visa, Mastercard, L’Oreal, Victoria's Secret, Discovery, PepsiCo, Coca-Cola, Continental и многие другие компании.



По количеству полученных санкций Россия твёрдо заняла первое место в мире. Против РФ с 2014 года, по состоянию на 7 марта, было введено 5532 санкции. В пятерке «лучших» мы также можем увидеть Иран, Сирию, Северную Корею и Венесуэлу. Но от России они в этом отношении довольно сильно отстали.



В свою очередь, правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран. В него вошли 48 государств, включая США, Канаду и всех участников Евросоюза. Полный список недружественных стран приведен в конце нашего обзора.



«Единая Россия» предложила национализировать активы зарубежных компаний, которые объявляют о выходе и закрытии производств в России во время «спецоперации» на Украине. Комиссия правительства РФ одобрила инициативу. Активы иностранных компаний предложено сначала передавать под «внешнее управление», а потом — новому владельцу.



В официальном сообщении «Единой России», опубликованном в Телеграме, говорится, что собственник в течение 5 дней может отказаться от «внешнего управления» в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников.



«Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после - акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется», - заявили в ЕР.

Остаётся добавить, что в перечень претендентов на национализацию активов уже вошли около 60 компаний. Среди них - Apple, IKEA, Volkswagen, McDonald's, Microsoft, IBM, Shell, Porsche и Toyota.



Похоже, наша страна уже не только идет по особому пути, но и создает весьма своеобразный инвестиционный климат. Какой вменяемый иностранный инвестор после такой «национализации» захочет иметь хоть какие-то бизнес-проекты в России?



Да, в будущем мы надеемся на Китай. Но понимаем ли при этом, что можем поменять одну схему экономической зависимости на другую? Не пора ли признать, что в нынешнем геополитическом кошмаре, в первую очередь, нужно рассчитывать на собственные силы. Мы же продолжаем придумывать правила игры, когда она, по сути, уже закончена.



На идею о возможности национализации иностранных активов отреагировал спикер Госдумы. Господин Володин предположил, что тот же McDonald's можно превратить в российскую сеть ресторанов «У дяди Вани». Какую конкретно продукцию сможет производить «дядя Ваня» в помещениях McDonald's, Володин не уточнил.



В некотором смысле ситуацию прояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он принял поистине гениальное решение и своим постановлением «обнулил» иностранцам патенты. Отныне российским компаниям не нужно платить изобретателям из «недружественных стран». Согласно принятому документу, размер выплаты зарубежным владельцам патентов «составляет 0% фактической выручки от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг».



Тем временем внутренним санкциям подверглись некоторые россияне. Священника церкви в селе Карабаново Костромской области отца Иоанна оштрафовали на 35 000 рублей за проповедь. Он рассказал прихожанам о грехе братоубийства и разместил на приходском сайте ссылку на петицию против боевых действий.



Позже отец Иоанн сообщил, что его первая проповедь против братоубийства была произнесена еще семь лет назад, когда на Донбассе случилось «очередное обострение».



В то же время стало известно, что муж депутата от «Единой России» Татьяны Буцкой выбрил на затылке букву «Z». Таким образом он поздравил ее с 8 марта и продемонстрировал свою поддержку российской армии во время «спецоперации» на Украине. Столь важным семейным событием единоросска Буцкая поделилась в Instagram, который закрыли для россиян 14 марта.



