Могут ли в Латвию быть возвращены российские телеканалы

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13 марта 2022, 16:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как выяснилось, не все европейские страны заблокировали вещание российских каналов. По мнению председателя правления Латвийской ассоциации электронных коммуникаций Илмарса Муулса, в страну могут быть возвращены телеканалы, которые закрыли…

По его словам, каждая страна индивидуально решает вопрос с российскими каналами: «Например, я предлагал такой вариант: для тех программ, к содержанию которых нет претензий, но владелец канала попадает под санкции, создать специальное нормативное регулирование – плату за эти программы операторы зачисляют не владельцу канала, а на специальный счет государственной кассы».

Муулс отметил: если в будущем санкции отменяются, то правообладатель получает эти деньги: «Но, если он через три года все еще под санкциями, то средства перечисляются в государственный бюджет. Пока от латвийских политиков не было реакции на это предложение».

Также Илмарс Муулс рассказал, что вещание большинства российских каналов было прекращено не из-за их содержания, а из-за их владельцев, включенных в санкционные списки.

По его словам, для российских каналов причины запрета разные. Некоторые из них запрещены из-за содержания, так как там присутствует пропаганда и недостоверная информация. Но таких не очень много – за последнее время их было около семи.