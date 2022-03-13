Латвия: центр госязыка не знает, как правильно написать Украина по-латышски

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13 марта 2022, 15:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь «недопонимание» накрыло Латвию: всесильный центр госязыка просто в замешательстве – как же правильно написать Украина на государственном языке?

Центр Госязыка одобрил воспроизведение названий украинских городов на латышском языке, максимально приближенное к произношению украинского языка. Воспроизведение новых названий подразумевает, что Киев вместо прежнего "Kijeva" должен быть заменен на "Kijiva". Названия ряда других украинских городов и географических пунктов также изменены. Например, раньше Чернобыль по-латышски писался как "Černobiļa", а теперь — "Čornobiļa".

Слово "Украина" на украинском языке пишется как "Україна", а произносится как "Украйина". Лингвист центра Госязыка Агрис Тимушка рассказал, что, воспроизводя таким образом название страны на латышском языке, возникнет проблема, как назвать население Украины по-латышски. И в этом случае их тогда следует называть "ukrajiniešiem" ("украинцами"). Это основная причина, по которой вопрос о латышизации названия "Украина" пока отложен.

Ранее сообщалось, что в будущем во всех текстах и документах на латышском языке будут использоваться названия, соответствующие исходной форме украинского языка (например, Kijiva, Harkiva, Ļviva), но с сохранением возможности использования традиционных форм (Kijeva, Harkova, Ļvova), где это необходимо в силу исторического контекста.

Лингвист пояснил, что после получения открытого письма почти 150 переводчиков, писателей и лингвистов с призывом изменить воспроизведение украинских названий городов, Центр Госязыка перед принятием решения взвесил все "за" и "против". "Контраргументов действительно не было, и все же есть традиция в использовании языка, особенно в правописании города Киева. На это, конечно, в основном влияет русский язык", - сказал Тимушка.

Он отметил, что в случае со Львовом (Ļvovu/Ļvivu) определиться с правильным написанием на латышском языке было сложнее, поскольку оба варианта используют и в украинском — слово "Львов" используется в родительном падеже. "Чтобы не путать носителей латышского языка, мы выбрали слово "Ļviva", — пояснил лингвист.