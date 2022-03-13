В Челябинске изменится схема и интервал движения некоторых автобусов

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13 марта 2022, 12:31 Анна Семенова

Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Об этом сообщили в группе «Челябинский транспорт» в социальных сетях.

Новость появилась в профессиональном сообществе в соцсети Вконтакте. Согласно информации, автобусные маршруты 4, 15, 33, 80, 81 и 483 будут продлены до троллейбусного кольца ПКиО им. Гагарина на Лесопарковой. Сразу после выезда с кольца будет организована посадка пассажиров.

Сейчас последней остановкой у автобусов № 4, 15, 33 и 81 – парк им.Гагарина, возле третьего корпуса ЮУрГУ, однако водители и кондукторы часто высаживают пассажиров у главного корпуса университета. Такой рейс, когда автобус не доезжает до конечной остановки, считается «бракованным» и не оплачивается.

Под постом идет активное обсуждение нововведений. Водители троллейбусов новому соседству на кольце совсем не рады, говорят, и сейчас-то разъехаться сложно.

Также обсуждается изменение с 1 апреля интервалов движения автобусов №15 и 16. Рейсов станет больше и ходить они будут чаще.

Например, 16-й будет ходить в вечернее время каждые 30 минут (сейчас он ходит каждый час).