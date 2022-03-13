В России за сутки зарегистрировали 44 989 случаев заражения коронавирусом

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13 марта 2022, 11:28

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 44 989 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа на территории России выздоровели 128 629 человек с коронавирусной инфекцией.

За сутки в стране госпитализировали 3 191 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа.

Полный курс вакцинации в России к настоящему моменту прошли 84 489 088 россиян.