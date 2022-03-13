Власти Хабаровского края заявили об отсутствии дефицита в местных магазинах

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

13 марта 2022, 10:35

В Хабаровском крае в соцсетях стали появляться фотографии пустых полок в магазинах. На фоне падающего рубля и надвигающегося на страну экономического кризиса ввиду жестких западных санкций такие сообщения вызывают панику у местных жителей. В Министерстве промышленности и торговли региона, тем не менее, указали, что у граждан не должно быть нет поводов для беспокойства, поскольку в торговых точках имеется достаточный запас товаров.

По словам представителей ведомства, пустые полки возникают только из-за ажиотажа, который искусственно вызывают сами граждане. Они скупают все подряд,. Оставляя на прилавка пустые места. А это, в свою очередь, и пугает потребителей.

В министерстве по рекомендовали не поддаваться панике и не скупать продукты в больших количествах сразу.