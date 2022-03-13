В Хабаровском крае оказались одни из самых низких зарплат в ДФО

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

13 марта 2022, 10:21

Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter провел исследование и выяснил, в каком из дальневосточных регионов самые высокие заработные платы, а в каком - самые низкие. Хабаровский край оказался в аутсайдерах.

Как показало исследование, средняя зарплата на Дальнем Востоке составляет 60 тысяч рублей, тогда как среднероссийский показатель равен 52,9 тысячи.



Больше всех из дальневосточников получают работники Якутии - 77,1 тысячи в среднем. Наиболее высокие зарплаты там получают в сферах добычи сырья - 105,6 тысячи рублей в среднем, автомобильном бизнесе - 101,9 тысячи, строительстве - 95,3 тысячи.



Бурятии, Хабаровский и Приморский края показали самые низкие зарплаты. Так, занятые в добыче сырья получают в среднем 79,7 тысячи рублей, представители высшего менеджмента - 75 тысяч рублей, работники, трудящиеся в строительстве - 70,4 тысячи.

В Бурятии - хуже: 79,7 тысячи, 75 тысячи и 70,4 тысячи, соответственно.