Латвия: кого призовут в случае мобилизации

Латвийский Сейм поддержал поправки к закону о воинской службе. Новые правила касаются солдат запаса и резервистов.
Было поддержано предложение министра обороны Артиса Пабрикса и Министерства обороны, предусматривающее, что в случае мобилизации на действительную службу будет призван военнослужащий запаса и резервист, если он соответствует требованиям по состоянию здоровья, установленным министром обороны.
Также оговаривается, что в таком случае военнослужащий запаса и резервист не должен являться или не являлся штатным сотрудником, агентом, резидентом или держателем конспиративной квартиры в СССР, Латвийской ССР или иностранной службы безопасности, разведки или контрразведки.
Лицо также не должно быть осуждено за особо тяжкое преступление, если судимость не снята или не погашена.
Также оговаривается, что военнослужащий запаса не будет вызван на очередные или проверочные учения, если призыв на военную службу не отвечает интересам национальной безопасности в соответствии с заключением Службы военной разведки и безопасности.
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