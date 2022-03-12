Главврач из Челябинска Антон Рыжий: «Мы единый народ»

Доктор поддержал решение о начале спецоперации.
Главный врач челябинской детской поликлиники №8 Антон Рыжий поделился своим мнением по поводу ситуации на Украине. Его комментарий опубликовал сайт «МК-Челябинск».
Он отметил, что поддерживает решение о проведении спецоперации. Она позволит восстановить историческую справедливость.
Главврач поделился, что знает свою родословную до пятого колена. По отцовской линии его корни идут с Украины, Чернигова.
«Так что говорить о том, что мы разные народы абсолютно некомпетентно. Мы единый народ и, когда нас сознательно разделяют, это очень плохо и неправильно», – подчеркнул Антон Рыжий.
Главврач также добавил, что сегодня такие понятия как «гражданин РФ» и «патриот» приобретают особый смысл. Сейчас сразу заметно, кто по-настоящему патриот своей страны, а кто только говорит об этом.