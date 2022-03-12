Российская авиакомпания Royal Flight прекратила все полеты из-за санкций

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12 марта 2022, 15:40 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Royal Flight стала первой из российских авиакомпаний, прекратившей все полеты из-за введенных против РФ Евросоюзом санкций. Помимо нее, рейсы полностью приостановила грузовая авиакомпания «Атран», летающая на Boeing 737.



Одной из главных причин приостановки рейсов Royal Flight является риск изъятия самолетов иностранными лизингодателями. Некоторые источники считают, что такое решение могли принять турецкие акционеры группы, в которую входит авиакомпания. В её парке 13 самолетов Boeing. Почти все из них перегнали на стоянки в аэропорты Турции и Египта. Ранее стало известно, что все авиакомпании России уже получили требования лизингодателей вернуть самолеты.



Помимо зарубежных перевозок авиакомпания Royal Flight выполняла и рейсы по России. Известно также, что в 2021 году Royal Flight выполнила 6374 рейса в обе стороны, из них по России — 1351 рейс. В летний сезон перевозчик осуществлял перелеты из Москвы и регионов в Сочи и Минеральные Воды.



Другие чартерные авиакомпании России — Azur Air, Nordwind и Pegas Fly — объявили пока лишь о приостановке зарубежных рейсов. Тем не менее Azur Air продолжает выполнять вывозные рейсы для возвращения пассажиров в Россию. Они осуществляются на трех самолетах Boeing 767-300, которые зарегистрированы в России.



Ранее международные рейсы уже остановили «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия», S7 Airlines, «Победа» и Smartavia. Полеты продолжают выполнять «Уральские авиалинии», Utair, «Азимут», «Ираэро».



Сотрудники разных авиакомпаний заявляют, что без остановки лайнеров и разборки их на запчасти они смогут выполнять рейсы только около двух-трех месяцев. Об этом, в частности, сообщил на форуме MRO Russia and CIS по техобслуживанию самолетов Игорь Поддубный, технический директор «Уральских авиалиний».



«Мы, конечно, не ожидали увидеть конкретных документов на этой конференции, но надеялись, что представители Минтранса или Минпромторга поучаствуют в ней и изложат дорожную карту, свое видение того, как мы будем обслуживать и ремонтировать самолеты в ближайшее время. Дорожной карты мы не увидели», — сказал топ-менеджер одного из российских предприятий по ремонту самолетов.



Рейсы полностью приостановила и грузовая авиакомпания «Атран», летающая на девяти Boeing 737. Она планирует сократить 10% своего штата сотрудников, остальных 90% могут отправить без содержания в отпуска.



Младший директор рейтингов нефинансовых компаний НРА Алла Юрова отметила, что конкретные необходимые меры господдержки для перевозчиков можно будет обсуждать только после появления ясности в вопросе, сколько самолетов остается в эксплуатации российских компаний и на каких условиях.



