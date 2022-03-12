Компьютерные войны: спецслужбы США могут использовать хранилище данных против России

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2022, 13:45

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России всё народное хозяйство, включая гражданские аэропорты, РЖД, водоканалы, лаборатории и заводы, использует западное программное обеспечение. На его закупку за десятилетия потрачены сотни миллиардов долларов.



В то же время не многим известно, что, к примеру, вполне надежные маршрутизаторы, которые обеспечивают компьютерный трафик, производит одна из российских компаний. И стоит её оборудование гораздо дешевле западного. Но, видимо, российских чиновников слабо беспокоит развитие отечественного производителя, поскольку при меньших затратах на технику, снижаются и объемы «откатов». Они продолжают использовать западное оборудование.



Тем временем стоит вспомнить заявление некогда сбежавшего в Россию бывшего сотрудника сверхсекретного Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварда Сноудена. Он сообщил, что АНБ контролирует по всему миру 700 серверов, через которые проходят гигантские потоки информации. Есть такой сервер и в Москве. Предположительно, он находится в здании американского посольства. Получается, что, фактически, мы находимся под колпаком западных спецслужб.



Чем грозит нам такое положение дел в условиях санкций и информационной войны? Подробности смотрите в специальном выпуске на YouTube-канале главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова.



