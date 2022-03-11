Масочный режим начнут отменять с ТРЦ

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11 марта 2022, 23:26

pixabay.com

В России с конца февраля началось снижение заболеваемости коронавирусом. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал о планах по снятию масочного режима. Об этом сообщает «АБН».

«Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях», — сообщил он.

Но несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, парламентарий отметил, что болезнь уже перестала быть массовой.

Роспотребнадзор будет решать, когда и в каком порядке отменять масочный режим в общественных местах.