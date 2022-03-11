Коломенский педиатр признан лучшим детским врачом в России

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11 марта 2022, 23:11

pixabay.com

Врач-педиатр Михаил Кудин занял первое место в конкурсе Союза педиатров России «Детский врач 2021». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, Кудин получил награду в номинации «За верность профессии», потому что он более 45 лет своей жизни посвятил лечению, из них 11 – в Коломне. Более того, у него есть различные высокие государственные награды.

«Педиатрии я посвятил всю свою жизнь. Для меня это огромное счастье - быть востребованным и полезным для своих пациентов. Рад, что мой труд оценили и признали меня лучшим детским врачом года», - рассказал Михаил Кудин.