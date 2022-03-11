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Луна оказалась опасной для людей, узнали ученые

, 23:01

Луна оказалась опасной для людей, узнали ученые
pixabay.com

Ученые проанализировали грунт из четырех областей Луны и пришли к выводу, что он опасен для человека, сообщает «АБН».

В исследовании принимали участие ученые из Южно-Российского государственного университета имени М. И. Платова и Сеченовского университета.

Оказалось, что микроэлементы, содержащиеся в грунте, способны нанести вред дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и центральной нервной системам.

Полученные данные необходимо учитывать при возможной колонизации Луны, считает доктор медицинских наук Сеченовского университета Иван Иванов.

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