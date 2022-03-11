Цены на бензин в России начали падать

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11 марта 2022, 22:53

pixabay.com

В регионах России постепенно снижаются цены на бензин, сообщает «АБН».



Связано это с падением оптовых цен на топливо, рассказал вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.



«Крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт. Кроме того, белорусские производители бензина начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики, которые были для них более выгодными покупателями», — объяснил эксперт.



Также стоит отметить, что в первую очередь дешевеет бензин на независимых АЗС, где ранее бензин был дороже, чем у представителей крупных нефтяных компаний.